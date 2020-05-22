Продажу алкоголя с 21 года назвали в Госдуме противоречащей Конституции

Минимальный возраст продажи алкоголя в России хотят повысить до 21 года. В Госдуме заявили, что подобное решение идет вразрез с нормами Конституции и Гражданского кодекса.

Против нововведения высказался глава парламентского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его мнение привело РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе», — подчеркнул депутат, сославшись на конституционное и гражданское право.

Рекомендации о поднятии планки для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года Совфед намерен передать правительству. Минздрав положительно отреагировал на предложение, однако эксперты настроены более скептически. Они считают, что молодые люди просто перейдут на контрафактную продукцию.

Эффект может быть заметен в совокупности с теми мерами, которые уже приняты по ограничению продажи алкоголя.