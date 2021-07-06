Продажи в кафе и ресторанах упали в два раза с введением QR-кодов

После введения QR-кодов продажи в ресторанах Москвы упали в два раза. Зато число онлайн-заказов выросло на 141%.

«Средний чек в Москве составил 1 105 рублей, что на 10% ниже, чем на прошлой неделе. Объем продаж в натуральном выражении снизился на 51% по отношению к объему продаж за аналогичный период прошлой недели. При этом число онлайн-заказов выросло на 141%», — сообщил ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты сравнили продажи ресторанов и кафе за две предыдущие недели — с 21 по 27 июня и с 28 июня по 4 июля.

Средний чек по России составил 970 рублей, это на 7% ниже, чем на прошлой неделе.

Эксперты отметили, что после введения QR-кодов посетителей в кафе и ресторанах стало заметно меньше. В первые три дня продажи в заведениях общепита снизилось на 60-65%, однако к концу недели число клиентов немного увеличилось. Также покупатели стали чаще заказывать доставку еды. Поэтому кафе и рестораны, которые не успели адаптироваться во время самоизоляции, которая была в апреле прошлого года, пытаются это сделать сейчас. Они пытаются развивать работу с онлайн-заказами, продажами навынос. Также некоторые ввели бонусы, программы поощрений для привившихся от коронавируса посетителей.