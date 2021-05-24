Проблемы с сердцем обнаружили у привитых от коронавируса в США подростков

Американские ученые расследуют случаи воспаления сердечной мышцы у молодых людей и подростков после вакцинации от коронавируса. Несколько десятков сообщений о проблемах со здоровьем появились через четыре дня после введения пациентам второй дозы вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

Специалисты Центра по контролю за заболеваниями США, которые ведут расследование, предупредили врачей о возможных последствиях после инъекции и призвали проявлять бдительность по поводу необычных сердечных симптомов у молодых людей после вакцинации. Об этом сообщил The New York Times.

При этом эксперты заявили, что потенциально редкий побочный эффект «бледнеет» по сравнению с последствиями от COVID-19.

В середине мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о необходимости начать испытания вакцины от коронавируса на детях.

Ранее у 76-летней супруги кузена королевы Великобритании Елизаветы II — принцессы Кентской — обнаружили тромбы после прививки AstraZeneca. Оба укола AstraZeneca она получила в начале года.