«Спутник V» призвали испытать на детях. Вакцина к этому готова

Александр Гинцбург заявил о том, что необходимо начать испытания вакцины от коронавируса на детях. Это нужно для их защиты и создания коллективного иммунитета. Эксперты говорят, что проблем с испытаниями возникнуть не должно.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сказал РИА «Новости», что если не начать испытания, Россия рискует отстать от других стран. Ведь зарубежные Moderna и Pfizer уже начали испытания.

Если Россия будет медлить, то дети, составляющие 20% населения, не будут защищены. А они тоже заражаются коронавирусом и иногда умирают от него.

Почему нужна вакцинация?

Дети заражаются ковидом и тяжело его переносят не так часто, как взрослые. Но это не значит, что они не болеют совсем.

Помимо этого нельзя забывать, что дети переносят инфекции. Ребенок может заразить своих родителей, бабушек и дедушек, по которым ковид ударит сильнее. Вакцинация детей убережет взрослых, а также поможет формированию коллективного иммунитета.

Как будут проходить испытания?

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев рассказал, что испытания любых новых лекарств на детях — это очень сложная область. Речь идет о самой ценной и уязвимой части общества, а потому рисковать нельзя.

Для начала таких испытаний нужно было сначала получить уверенные данные, что «Спутник V» защищает взрослых от заражения. И Россия их получила, но на несколько месяцев позже, чем Pfizer и Moderna, поэтому не смогла начать тестирования раньше. Зная, что вакцина сработала на взрослых, можно ставить вопрос об испытании на более молодых людях, детях и подростках.

Скулачев отметил, что сами вакцины в корректировке не нуждаются. Они будут такими же, что и у взрослых. А профессор и вице-президент Общества биотехнологов России Игорь Красильников добавил, что единственным различием может стать дозировка. Обычно в детских вакцинах она поменьше.

Перед вакцинацией нужно будет изучить иммунные статус ребенка. Не ослаблен ли он, и нет ли у него уже антител. Если они есть, то прививка не будет действовать. Еще важно, чтобы у ребенка не было иммунных отклоненний. Стоит также обратить на наличие у него аллергий. В остальном никаких проблем и сложностей с прививанием детей быть не должно. По словам Красильникова, взрослый контингент в этом смысле более разнообразный, чем детский. И если среди взрослых проблем не было, то и среди детей не должно.

По словам Скулачева, единственная сложность, которая может возникнуть — это вопрос этического характера. Ведь дети гораздо реже переносят коронавирус в тяжелой форме. Для них лично он не несет такой страшной опасности.

«Любые испытания — это риск. Мы не знаем, как действует вакцина на организм молодых людей, поэтому стоит ли так рисковать — это некий этический вопрос», — сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что дети вносят существенный вклад в эпидемию, являясь распространителями вируса. Он также отметил, что детей от 15 до 18 лет можно смело прививать, потому что от взрослых они не сильно отличаются, и у них есть риск столкнуться с коронавирусом в тяжелой форме. А дальше можно постепенно снижаться по возрасту вакцинации.

«Чем больше процентов населения мы охватим прививками, особенно в свете новых заразных штаммов, тем больше шансов достичь коллективного иммунитета и остановить эпидемию», — заявил Скулачев.

Красильников так же добавил, что необходимо последовательное внедрение вакцины по убыванию возраста, а также наблюдение за ее эффектами. При этом он отметил, что дети младше 12 лет в основном сталкиваются с коронавирусом бессимптомно и для них вакцинация может быть не так обязательна.

Pfizer и Moderna

В США в конце марта Pfizer заявила, что данные клинических испытаний третьей фазы показали, что ее вакцина Covid-19 на 100 процентов эффективна в предотвращении заболевания у детей от 12 до 15 лет.

В исследовании участвовали на более 2200 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Около половины испытуемых получили настоящие уколы, а остальные — плацебо. Компания заявила, что у 18 человек в группе плацебо нашли Covid-19, а среди вакцинированных не зарегистрировали ни одного случая.

Теперь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило вакцинацию людей от коронавируса в США от 12 лет. До этого прививки могли получать лица от 16 лет, пишет NBC News.

По словам представителей управления, вакцинация детей не будет отличаться от взрослой. Они так же получат две дозы вакцины с разницей в три недели. Побочные эффекты также будут теми же, что и у взрослых — болезненные ощущения в руках, озноб или боли, вызванные активизацией иммунной системы.

Родителям рекомендуют проконсультироваться с врачом, если у ребенка есть аллергические реакции на лекарства.

Ученые все еще определяют, можно ли вводить вакцину COVID-19 вместе с другими вакцинами для детей.

Moderna тоже провела успешные испытания среди детей в возрасте от 12 до 17 лет. В исследовании приняли участие 3300 детей упомянутой возрастной группы. Две трети получили вакцину Moderna, а остальные — плацебо. Предварительные результаты показали, что укол на 96 процентов эффективен в предотвращении коронавируса.

По сообщениям Live 5, среди испытуемых нашли только 12 случаев заражения коронавирусом, один — у ребенка, получившего вакцину. Первоначальные данные также показали, что у детей гораздо более сильная реакция на вакцину, а это означает, что они получают еще большую защиту от прививок, чем старшие возрастные группы.

Johnson & Johnson также испытывает свою однократную вакцину для детей от 12 до 17 лет. Тем временем Pfizer и Moderna начали испытания вакцинации детей в возрасте от шести месяцев. Мониторинг будет осуществляться в течение шести месяцев, а результаты ожидаются к концу года.