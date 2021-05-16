После прививки AstraZenеса у принцессы Кентской обнаружили тромбы

У супруги кузена королевы Великобритании Елизаветы II — принцессы Кентской — обнаружили тромбы после прививки AstraZeneca. Об этом сообщила газета The Sun.

Принцессе 76 лет. Оба укола AstraZeneca она получила в начале года. Спустя некоторое время она стала чувствовать себя хуже и обратилась к врачам. Выяснилось, что у королевской особы возник тромбоз, уточнил источник таблоида.

Это уже не первый случай, когда у пожилых пациентов возникают тромбы после получения вакцины AstraZeneca. Хотя разработчики препарата заявляют, что он безопасен. В настоящее время использование этой вакцины приостановлено или запрещено в нескольких европейских странах. В начале мая стало известно, что Еврокомиссия не будет обновлять контракт на поставки в страны ЕС вакцины от коронавируса AstraZeneca после июня 2021 года.

В Бразилии приостановлена вакцинация AstraZeneca беременных. Такое решение было принято в связи со смертью пациентки. Предположительно, женщина могла погибнуть от последствий вакцинации.