Общество 14 декабря 2022, 09:30 Пробки на московских дорогах из-за снегопада достигли 10 баллов Утренние пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов

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Заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Движение затрудняют гололедица, работа коммунальщиков и мелкие ДТП. Дептранс вновь попросил водителей сегодня по возможности пользоваться городским транспортом.

Движение особенно затруднено по направлению к центру столицы — на Каширском шоссе, МКАД, Ярославском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, ТТК.

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Жителям Москвы напомнили о необходимости особенно тщательно соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть аккуратнее на съездах с мостов и эстакад и не отвлекаться на гаджеты.

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Накануне вечером столицу накрыл сильный снегопад, который продолжился ночью и ранним утром. Коммунальщикам пришлось работать в усиленном режиме. Периодически движение по МКАД перекрывали для прохода уборочной техники. Из-за гололедицы на некоторых участках МКАД застряли грузовики, водители которых не смогли заехать на подъем.

Непогода стала причиной отмены и переноса более 35 рейсов в столице.