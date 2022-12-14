Общество 14 декабря 2022, 07:46 Более 35 рейсов задержали или отменили в Москве из-за снегопада Снегопад стал причиной отмены и задержки более 35 рейсов в Москве

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Сегодня утром в Москве задержали или отменили более 35 рейсов, подсчитал ТАСС. Причина — сильный снегопад.

Во Внуково задержали пять рейсов и отменили еще четыре, причиной значатся «метеоусловия». В Домодедово задердали около 20 рейсов и еще четыре отменили. В Шереметьево отменили один самолет и задержали пять.

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По прогнозам, снегопад, начавшийся ночью, продлится до середины дня.

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Департамент транспорта попросил жителей столицы предпочесть городской транспорт личным автомобилям, чтобы коммунальные службы, работающие в усиленном режиме, смогли быстрее убрать снег. Сейчас движение на дорогах, особенно в центре города, затруднено из-за снега, гололеда, мелких ДТП и работы дорожников. Особенно сложно заехать на мосты и эстакады. В связи с этим водителей попросили быть особенно осторожными на дорогах: не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Вечером, по данным Центра организации дорожного движения, пробки на дорогах Москвы могут достигнуть девяти баллов. Труднее всего будет проехать в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Поэтому есть смысл ехать на метро.