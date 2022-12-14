Общество 14 декабря 2022, 07:30 Москвичей попросили отложить поездки на автомобилях ради быстрой уборки города Дептранс: движение на дорогах Москвы осложнено из-за снегопада Unsplash

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Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале попросил жителей воздержаться от использования личного транспорта ради быстрой уборки города. Этой ночью столицу накрыл сильный снегопад, и движение на дорогах затруднено: общая скорость проезда снизилась, происходят мелкие ДТП. Кроме того, движение по МКАД периодически перекрывают для прохода уборочной техники.

«Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города», — написала пресс-служба дептранса.

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Ведомство предупредило, что особенно сложно проехать в центре города и — из-за гололеда — на там, где есть подъемы: эстакадах, мостах. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут заехать на подъем.

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По состоянию на 07:00 движение оценивается в пять баллов. Проезд в сторону центра Москвы затруднен на МКАД, шоссе энтузиастов, Щелковском и Варшавском шоссе и Волгоградском проспекте.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.