Общество 15 июля 2023, 09:27 Признаков отравления не нашли в анализах Саакашвили Врач Чхаидзе: польские медики не выявили признаков отравления Саакашвили в его анализах РИА «Новости»

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Польские врачи не обнаружили признаков отравления в анализах экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Медики пришли к выводу, что содержание тяжелых металлов в организме политика — в норме. Об этом рассказал клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, написало РИА «Новости».

Состояние здоровья экс-президента на данный момент стабильное. Польские врачи одобрили методы лечения Саакашвили.

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«Мы показали им эти результаты, и они согласились, что, согласно этим данным, показатели в норме», — заявил Чхаидзе.

«Ни о каком отравлении металлами речи не идет», — подчеркнул он. Клинический директор добавил, что обсудил с коллегами предложенные пациенту меню и калораж. Единственной рекомендацией со стороны польских врачей была одна из процедур, которую до этого Саакашвили уже отказался проходить, писал ТАСС.

В отношении Саакашвили возбудили несколько уголовных дел в Грузии. По двум из них бывшего главу государства приговорили к девяти годам заключения. Однако бывший президент пожаловался на критическое состояние здоровья. Он сообщил, что из-за пыток в тюрьме у него появилось около 20 серьезных заболеваний.

Ранее польского врача обвинили в попытке незаконного вывоза анализа Саакашвили из Грузии. Медик завернул образец в бумагу и пытался его тайно вынести, спрятав в обувь.