Мир 14 июля 2023, 22:04 Польского врача обвинили в попытке незаконного вывоза анализа Саакашвили из Грузии Минюст Грузии: врач из Польши попытался незаконно вывезти в ботинке анализ Саакашвили РИА «Новости»

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Польский врач, исследовавший состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, спрятал в обувь образец анализа политика и попытался вынести его из частной клиники в Тбилиси, заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе. По его словам, теперь специалистов из Польши вряд ли допустят к экс-грузинскому лидеру, сообщил ТАСС.

Зачем медик пытался вынести образец анализа — неизвестно.

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«Образец [анализа], взятый у осужденного Михаила Саакашвили, польский врач завернул в бумагу и пытался его тайно вынести, спрятав его в обувь», — отметил Брегадзе.

Министерство юстиции подтвердил информацию, опубликовав видеозапись случившегося. Глава Минюста обратился в МИД Грузии с просьбой поинтересоваться позицией Польши по этому вопросу.

По словам Брегадзе, польские специалисты пока не делали запрос на повторное посещение Саакашвили, но теперь получить разрешение будет не так просто — медики «злоупотребили благосклонностью», нарушив все нормы, уточнил министр юстиции.

В начале июля украинские власти потребовали выдать им Михаила Саакашвили. Грузия сочла просьбу вмешательством в свои внутренние дела.