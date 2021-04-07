Прививка от коронавируса оказалась способна укрепить мужское здоровье

Вакцинация от SARS-CoV-2 положительно сказывается на мужском здоровье. По мнению руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова, привитые люди живут полной жизнью.

«Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше — может быть», — рассказал Александр Семенов в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

Ранее ученые обнаружили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил это работой гормональной системы. Она влияет на иммунитет. Эстрогены — женские половые гормоны — помогают защитным белкам попадать внутрь клеток. Тестостерон — мужской гормон — такими свойствами не обладает.

Теледоктор Елена Малышева утверждала, что женский организм содержит намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов, которые уничтожают все непохожее на клетки организма. В числе этого и клетки коронавируса.