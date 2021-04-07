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    07 апреля 2021, 12:50

    Прививка от коронавируса оказалась способна укрепить мужское здоровье

    Екатерина Шамина

    Вакцинация от SARS-CoV-2 положительно сказывается на мужском здоровье. По мнению руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова, привитые люди живут полной жизнью.

    Прививка от коронавируса оказалась способна укрепить мужское здоровье

    «Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше — может быть», — рассказал Александр Семенов в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

    Ранее ученые обнаружили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил это работой гормональной системы. Она влияет на иммунитет. Эстрогены — женские половые гормоны — помогают защитным белкам попадать внутрь клеток. Тестостерон — мужской гормон — такими свойствами не обладает.

    Теледоктор Елена Малышева утверждала, что женский организм содержит намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов, которые уничтожают все непохожее на клетки организма. В числе этого и клетки коронавируса.