Врач объяснил, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин

Более тяжелое протекание COVID-19 у мужчин связано с работой гормональной системы. Она влияет на иммунитет.

«Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что у женщин эти антитела легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — объяснил в беседе с Lenta.ru врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Эстрогены — женские половые гормоны — помогают защитным белкам попадать внутрь клеток. Тестостерон — мужской гормон — такими свойствами не обладает.

Еще один фактор — большая подверженность мужчин атеросклерозу, при котором страдают сосуды по всему организму. Из-за этого на фоне коронавируса у них гораздо чаще появляются тромбозы. И протекают они также тяжелее.

При этом врач отметил, что женщины больше подвержены аутоиммунным заболеваниям, при которых клетки организма разрушаются под воздействием собственного иммунитета.

За последние в сутки в Москве от коронавируса скончались 74 человека. Общее число летальных случаев в столице теперь составляет 7289.