Общество 01 января 2024, 22:18 Приставы не нашли активы WhatsApp и Wikimedia ФСПП закрыла дела по штрафам WhatsApp и Wikimedia на 20 млн рублей Unsplash

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Приставы прекратили дела по принудительному взысканию 20 миллионов рублей штрафов с мессенджера WhatsApp и компании Wikimedia Foundation. Правоохранители не нашли их активы, сообщил «Интерфакс».

Согласно данным базы Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство о взыскании с WhatsApp 18 миллионов рублей инициировали 17 марта 2023 года, а исполнительное производство о взыскании с Wikimedia двух миллионов рублей — 27 марта.

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Дела прекратили с формулировкой о «невозможном установлении местонахождения должника, его имущества или сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

WhatsApp назначили штраф в 18 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент и нарушение порядка локализации данных пользователей из России.

Компанию Wikimedia неоднократно штрафовали за отказ от удаления информации о боевых действиях на Украине. Общая сумма штрафов составила 22,4 миллиона рублей.