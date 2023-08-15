Общество 15 августа 2023, 16:07 «Википедию» вновь оштрафовали за неудаление фейков об СВО Суд в Москве оштрафовал «Википедию» на 2 млн рублей за фейки об СВО Википедия

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Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за неудаление фейков о проведении специальной операции на Украине с сайта «Википедия». Об этом сообщил ТАСС.

Wikimedia Foundation признали виновной по статье 13.41 КоАП РФ за отказ удалить интернет-страницу или информацию с сайта, если это предусмотрено законодательством России.

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Согласно протоколу истцом выступал Роскомнадзор, потребовавший удалить из «Википедии» два материала о спецоперации на Украине.

Wikimedia Foundation является некоммерческой компанией, зарегистрированной в США в качестве благотворительного фонда. В России организация известна как сайт «Википедия».

Ранее на Wikimedia Foundation также наложили штраф в три миллиона рублей за отказ скрыть на «Википедии» материал об украинском нацбате «Азов»*, сообщал RT.

*Запрещенная в России террористическая организация.