WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей из-за отказа локализовать серверы

Мессенджер WhatsApp повторно отказался локализовать данные российских пользователей. За это мировой судья Таганского района Москвы назначил компании штраф в размере 18 миллионов рублей, сообщило РИА «Новости».

Суд пришел к выводу, что компания нарушила статью о «Нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Дело рассматривали без представителя WhatsApp, потому что он не явился на слушание.

«Признать виновным WhatsApp LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей», — вынес решение судья Тимур Вахрамеев.

Похожее наказание грозит музыкальному сервису Spotify и компании Snap, которой принадлежит приложение Snapchat. Эти компании также отказались локализовать данные российских пользователей.