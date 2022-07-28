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    28 июля 2022, 13:45

    WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей из-за отказа локализовать серверы

    Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 млн за отказ локализовать данные россиян

    Антон Ишбульдин

    Мессенджер WhatsApp повторно отказался локализовать данные российских пользователей. За это мировой судья Таганского района Москвы назначил компании штраф в размере 18 миллионов рублей, сообщило РИА «Новости».

    WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей из-за отказа локализовать серверы

    Суд пришел к выводу, что компания нарушила статью о «Нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Дело рассматривали без представителя WhatsApp, потому что он не явился на слушание.

    «Признать виновным WhatsApp LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей», — вынес решение судья Тимур Вахрамеев.

    Похожее наказание грозит музыкальному сервису Spotify и компании Snap, которой принадлежит приложение Snapchat. Эти компании также отказались локализовать данные российских пользователей.