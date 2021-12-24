Прирост случаев коронавируса в России оказался минимальным с начала октября

Менее 25 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки. Этот показатель — минимальный с 1 октября. Статистику опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

У 7,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. Самый большой прирост случаев заражения выявили в Москве (2126), в Санкт-Петербурге — 2117, на третьей строчке Московская область (1270).

Количество скончавшихся от ковида увеличилось на 998 человек. Еще 41 213 пациентов полностью выздоровели.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 778 831 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В пятницу власти Москвы заявили, что не планируют вводить новые ограничительные меры в столице перед Новым годом. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова указала на то, что среди населения уже сформировалась иммунная прослойка, количество вакцинированных растет, а заболеваемость снижается.

Вопрос о вакцинации ранее затронул президент Владимир Путин. Он заявил, что считает излишним введение какого-то преследования тех, кто отказывается делать прививки. По мнению главы государства, большую роль в этом вопросе играет информирование и просветительская работа.