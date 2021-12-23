Путин ответил, нужно ли вводить меры преследования за отказ от вакцинации

Вводить меры преследования за отказ от вакцинации не нужно, важно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, заявил президент Владимир Путин. По его словам, большую роль играет разъяснительная работа о том, почему и зачем вводились те или иные ограничительные меры.

«Дело не в политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас народ изобретательный — появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал глава государства.

Он отметил, что повторные заражения после вакцинации могут быть, но таких случаев крайне мало. Кроме того, президент напомнил, что после прививки ковид протекает гораздо легче и среди тех, кто после вакцинации заряжается коронавирусом, очень низкое количество оказывается в больничной палате и тем более в реанимации.

«Это объективные цифры, их надо доводить до людей. В советское время никто не спрашивал [о прививке]: шлеп, шлеп, шлеп — и пошли», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что именно благодаря правильной разъяснительной работе получится добиться нужного результата. Другие способы, по его мнению, контрпродуктивны. Он также привел пример Германии, где усилили ответственность за отказ от прививки, а уровень вакцинации остался низким.

«Что толку. Бороться надо с нарушениями, а не законопослушными людьми», — отметил глава государства.

В связи с этим он обратил внимание на случаи подделки сертификатов о вакцинации. Против таких бизнесменов было возбуждено уже 200 с лишним уголовных дел. С такими нарушителями нужно бороться, подчеркнул Путин.