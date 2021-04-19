Принц Гарри пообщался с братом и отцом сразу после похорон деда

Принц Гарри после похоронной церемонии своего деда, герцога Эдинбургского Филиппа пообщался с отцом Чарльзом и братом Уильямом. Встреча между родственниками произошла впервые после скандального интервью Меган Маркл с телеведущей Опрой Уинфри.

Гарри с отцом и братом общался около двух часов, сообщил источник изданию The Sun. Встреча произошла в Виндзорском замке без присутствия камер.

«Гарри и Уильям были рады видеть друг друга, после чего к ним присоединился Чарльз», — заявил изданию источник.

Другой источник издания уверен, что родственники затронули тему интервью и выход герцогов Сессексих из королевской семьи.

«Пока рано, но можно надеяться, что это тот первый шаг, которого бы хотел Филипп», — отметил источник.

Принц Гарри, по данным The Sun, может остаться в Британии до дня рождения королевы Елизаветы II. В среду, 21 апреля, она отмечает 95-летие.

Похороны принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, прошли 17 апреля в Виндзорском замке. Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным флагом, сверху лежали его сабля, фуражка и венок из белых цветов. После похорон британские СМИ предположили, что королева может оставить свои обязанности и отказаться от трона.