Елизавете II предрекли уход от дел после похорон принца Филиппа

Смерть принца Филиппа станет поворотным моментом в истории британской монархии. Королева Елизавета II может оставить свои обязанности и отказаться от трона. Об этом в беседе с изданием Evening Standard заявила профессор современной британской истории из Университета Уорика Сара Ричардсон.

Она отметила, что прошедшие похороны принца Филиппа стали для королевы настоящим испытанием. Историк подчеркнула, что Елизавету II всегда отличала выдержка. Она безукоризненно следует ритуалам и протоколу. Но присутствие на похоронах своего мужа она перенесла очень тяжело.

«Королева продолжит выполнять свой долг, в какой-то степени она уже вернулась к работе. Но она начнет передавать часть своих обязанностей все больше и больше. Ей уже за 90 и оставаться без Филиппа, который был рядом 70 с лишним лет для нее сложно», — заявила Сара Ричардсон.

Отдельно историк отметила, что принц Гарри после похорон в часовне Святого Георгия остановился, чтобы поговорить с братом Уильямом и его супругой.

«Я думаю, что у них есть желание восстановить отношения. Королева бы очень хотела их воссоединения, но для этого им нужно продолжить свои беседы», — подытожила историк.

Похороны принца Филиппа прошли в Виндзоре в минувшую субботу, 17 апреля. На церемонии присутствовали 30 гостей, согласно действующим санитарным правилам. Гроб с телом принца провезли на автомобиле Land Rover.

Филипп сам выбрал для него темно-зеленую краску и разработал специальное устройство для удержания своего саркофага. Еще при жизни он просил, чтобы его похороны прошли в семейном кругу без участия толпы.

Королева Елизавета II оставила на крышке гроба письмо, подписанное своим детским прозвищем «Лиллибет». Сначала так звал ее отец, король Георг VI, а после замужества так к ней обращался принц Филипп.

Гроб погрузили в королевскую усыпальницу. Там он останется до смерти королевы. После останки пары перенесут в отдельный предел, где уже похоронены родители Елизаветы II и ее сестры.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. По традиции в Великобритании на восемь дней объявили траур. Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня.