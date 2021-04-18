Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа письмо с детским прозвищем

Письмо, подписанное детским прозвищем, оставила королева Великобритании на крышке гроба своего супруга. Отец Елизаветы II король Георг VI звал ее Лиллибет, потом так ее стал называть и принц Филипп, сообщил таблоид People.

Похороны принца Филиппа прошли 17 апреля в Виндзорском замке. Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным флагом, сверху лежали его сабля, фуражка и венок из белых цветов. Письмо лежало рядом с букетом.

Свинцовый гроб опустили в склеп в часовне Святого Георгия. После смерти Елизаветы останки перенесут в могилу его супруги — там, где уже захоронены другие представили Виндзоров.

На траурной церемонии присутствовали только родственники королевской семьи. Такое решение было принято из-за коронавирусных ограничений.

Принц Филипп не дожил два месяца до своего 100-летнего юбилея. Точные причины смерти мужа королевы так и не были названы. В Букингемском дворце заявили, что он ушел из жизни в спокойной обстановке.

Титул и обязанности принца Филиппа могут достаться принцу Чарльзу. Но пока официальной информации об этом нет.