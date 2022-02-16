Путин получил обращение депутатов Госдумы о признании ЛНР и ДНР и принял к сведению

Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР и принял его к сведению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Сам представитель Кремля отметил, что обращение — явный показатель того, как настроены парламентарии и общество. Однако президент свое внимание сконцентрировал на том, что главное — помочь в стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, что можно сделать, посодействовав реализации минских соглашений.

Депутаты Госдумы поддержали проект обращения к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик большинством голосов, о чем сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Путин отмечал, что депутаты в своем выборе ориентировались на общественное мнение, которое они тонко чувствуют.