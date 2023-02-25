Деньги 25 февраля 2023, 12:55 Россиян предупредили о возможном отключении Union Pay за рубежом РБК: кредитные организации рекомендовали снять наличные с карт Union Pay из-за санкций РИА «Новости»

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Попавшие под новый пакет санкций российские банки предупредили о возможном отключении UnionPay за рубежом. Об этом сообщила РБК.

«В связи с введенными санкциями, операции по карте Union Рay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Рекомендуем оперативно снять необходимые денежные средства», — предупредил банк «Зенит».

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Такую же рекомендацию дали в банке «Уралсиб». Представитель кредитной организации сообщил РБК, что рискам подвержены россияне, находящиеся за границей. В банке рекомендовали клиентам подстраховаться и снять деньги с карт UPI.

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В «МТС-банке» рассказали, что в России карты будут работать как обычно. Банк «Санкт-Петербург» также отправил сообщения своим клиентам о необходимости снять денежные средства в ближайшие часы. При этом кредитная организация уточнила, что лимит на снятие составляет 50 тысяч юаней в день (эквивалент семи тысячам долларов).

Накануне США объявили о расширении санкций против России. За все время спецоперации на Украине под ограничения попали 80% банковского сектора России. В новый пакет санкций попали пять из 12 российских эмитентов карт Union Pay.