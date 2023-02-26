Общество 26 февраля 2023, 13:06 Приложение «МТС Pay» удалили из AppStore Приложение «МТС Pay» пропало из магазина приложений AppStore piqsels

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Из магазина приложений для iOS-устройств AppStore пропал сервис бесконтактной оплаты «МТС Pay», сообщил ТАСС. Ранее ряд российских банков попал под действие 10-го пакета санкций ЕС.

Недоступным стало и мобильное приложение МТС Банк в Google Play. Пользователям смартфонов на Android и iOS не удастся установить на свои гаджеты эти приложения от МТС. Ранее установленные приложения продолжают работать в прежнем режиме. Россиянам напомнили, что у компании есть онлайн-банк.

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«Заранее сделали его настолько удобным, чтобы вы могли пользоваться привычными сервисами как и раньше», — рассказали в МТС Банке.

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На днях Великобритания, США и Евросоюз объявили о введении очередных антироссийских санкций. Помимо физлиц, в ограничительные списки попали организации, среди которых несколько отечественных банков. В связи с этим держателей карт предупредили о том, что UnionPay за границей у россиян может не работать. С такими рекомендациями выступили представители банков «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург». В МТС Банке отметили, что внутри страны карты будут работать как прежде.