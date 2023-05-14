Общество 14 мая 2023, 16:05 Прилепина оставили в палате интенсивной терапии Пресс-служба Прилепина: писателю могут провести новую операцию РИА «Новости»

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Захару Прилепину могут провести новую операцию. Такой вопрос сейчас рассматривают врачи, сообщили «360» в пресс-службе писателя.

В настоящее время состояние Прилепина стабильное, но по рекомендации медиков он остается в палате интенсивной терапии.

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В пресс-службе отметили, что врачи смогли сохранить чувствительность и движения в пальцах ног пациента. В настоящее время специалисты продолжают диагностику и наблюдение за самочувствием Прилепина.

«Рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления», — заключили представители писателя.

Ранее Прилепину провели второй этап операции по фиксации костных отломков в ногах. Хирургическое вмешательство заняло 4,5 часа и прошло успешно. В пресс-службе писателя отмечали, что после полного восстановления он намерен вернуться в зону СВО.