Общество 20 августа 2023, 02:36 Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве Писатель Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в освобожденном Киеве РИА «Новости»

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Ответить за гибель Дарьи Дугиной можно, поставив ей памятник в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» и писатель Захар Прилепин в годовщину смерти журналистки.

Он вспомнил, что в день гибели девушки виделся с ней несколько раз. Она приезжала на фестиваль «Традиция», который проходил в подмосковной усадьбе «Захарово».

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Прилепин опубликовал последний снимок с журналисткой. Он не исключил, что это последнее прижизненное фото журналистки.

«Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин.

Писатель добавил, что потом жертвами украинских диверсантов стали военкор Владлен Татарский и соратник писателя Александр Шубин с позывным Злой.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла год назад. Вечером 20 августа 2022 года ее автомобиль взорвался поселка Большие Вяземы Московской области.

По данным ФСБ, за организацией теракта занималась гражданка Украины Наталья Вовк. После гибели Дугиной она сбежала из России в Эстонию. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемой.

В мае стало известно, что в Миусском сквере в Москве появится памятник Дарье Дугиной — в этом районе прошло ее детство. Об этом сообщил ее отец, философ Александр Дугин.