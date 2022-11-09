Криминал 09 ноября 2022, 22:34 Защита обжаловала заочный арест Вовк по обвинению в убийстве Дугиной Заочный арест Натальи Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной обжаловали в суде РИА «Новости»

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Сторона защиты украинки Натальи Вовк, которую обвиняют в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, обжаловала решение о ее заочном аресте. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде.

«В суд поступила апелляция на заочный арест Вовк», — заявили в инстанции.

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При этом не уточняется, жалобу подал адвокат Вовк или защитник по назначению.

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Вовк обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ее могут лишить свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время гражданка Украины объявлена в международный розыск. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Вовк в первых числах ноября.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа после взрыва внедорожника, в котором ехала с фестиваля «Традиция». В соседнем автомобиле находился ее отец, политолог и философ Александр Дугин.

Позже ФСБ заявила, что организатором подрыва стала украинка Наталья Вовк. Сейчас она находится в Эстонии.