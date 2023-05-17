Общество 17 мая 2023, 12:41 Памятник погибшей Дарье Дугиной установят в Москве Философ Дугин сообщил, что памятник его дочери установят в Миусском сквере в Москве РИА «Новости»

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Памятник погибшей журналистке и политологу Дарье Дугиной появится в Миусском сквере в Москве. Об этом сообщил ее отец, философ Александр Дугин на «Стриме новых регионов» в Telegram-канале члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

Место для установки монумента выбрали не случайно. Дугин рассказал, что детство его дочери прошло вблизи Миусского сквера. Когда журналистка была маленькой, мать возила ее в коляске по Долгоруковской улице. Философ вспомнил, как Дугина рассказывала ему об этих прогулках незадолго до гибели.

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«Папа, я помню ветки Миусского сквера, которые видела в коляске», — привел он слова дочери.

В ближайшее время бюст журналистки также установят на месте ее гибели в Одинцовском районе, сообщила Общественная палата РФ в Telegram-канале. На могилу и на место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу Дугиной, отметили в ОП.

Дочь Александра Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. На автомобиль, за рулем которого ехала журналистка, установили взрывное устройство.

Следствие установило, что за терактом стоят украинские спецслужбы. ФСБ назвала возможной убийцей Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк.

Двух пособников предполагаемой преступницы приговорили к 2,5 и 3,5 года колонии. По версии следствия, мужчины изготовили поддельное свидетельство о регистрации автомобиля, который использовали при организации убийства журналистки.