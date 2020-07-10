«Прикоснемся к каждому участку». Глава Рузы рассказал о помощи жителям после прорыва дамбы

В Рузе, где сильный ливень снес дамбу, продолжают восстановительные работы. Власти города намерены помочь каждому жителю, пострадавшему от удара стихии.

Глава Рузского округа Николай Пархоменко уточнил, что наиболее сильно пострадали шесть домовладений: трех домов нет вообще, еще три, скорее всего, не подлежат ремонту.

«Сейчас мы <… > заходим в каждый дом, спрашиваем у жителей, чем им можем помочь. <…> Мои сотрудники проводят обследование каждого участка, мы разговариваем с каждым жителем. Какая-то часть из них уехала, общаемся с ними дистанционно. Юридическая помощь оказывается. Прикоснемся к каждому участку», — сказал Пархоменко.

По его словам, в той или иной мере пострадали 40 домов.

В пятницу в Рузе открыли дорожное движение на Волоколамское шоссе. Покрытие полностью восстановлено, дорожники работали всю ночь — в круглосуточном режиме. Транспорт из другой части города пошел. Сейчас там завершают обустройство пешеходной дорожки. Работу закончат в течение дня. Идет расчистка улиц.

«На данный момент на мосту и внизу, где был удар стихии, работают более 150 человек. Вся техника там. <…> Как только мы работы закончим здесь, мы восстановим транспортную артерию города», — пояснил глава Рузского округа. К концу первой половины дня станет ясно, когда это произойдет.

В выходные на улицы помогать в уборке выйдут все неравнодушные жители и сотрудники администрации.

«Ведем расчистку русла. Его нужно будет возвращать в старое направление. Поток, когда шел, его изменил. Огромное количество мусора, в том числе строительного, предстоит вывезти. Уже определили подрядчиков», — заметил Пархоменко.

По плану властей, через три-пять дней Руза полностью вернется в нормальный режим.