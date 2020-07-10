Участок Волоколамского шоссе в подмосковной Рузе разрушил сильный ливень, который снес дамбу. Благодаря оперативной работе дорогу удалось восстановить буквально за сутки.

«Дорожники работали всю ночь на Волоколамском шоссе и к утру выполнили поставленную задачу — обеспечить движение через эту важную для всех жителей и гостей округа дорогу! Благодарю всех, кто ударно работал на этом участке», — написал в Instagram глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Он добавил, что работа еще не окончена. Глава округа пообещал сделать все, чтобы как можно быстрее все вернулись к нормальной жизни.

Первые автомобили проехали по восстановленному участку шоссе утром 10 июля. Открыл дорогу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Ну раз готовы, на счет три, поехали. Раз, два, три — поехали, сигналим», — такими словами министр запустил движение машин.

Всю ночь на разрушенном участке дороги кипела работа. Гержик отметил, что рабочие убрали 4,5 тысячи кубометров подмоченного грунта из основания дороги. После выемки они уложили обратно столько же кубометров грунта и полностью восстановили асфальтобетонное покрытие.

«Мы также провели санацию водопропускных труб и укрепили дамбу, которая расположена выше по течению, поскольку там тоже ожидалась аварийная ситуация. На сегодняшний момент все работы закончены, движение запущено. Жители города могут уже беспрепятственно воспользоваться этим участком дороги», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что разрушенную муниципальную дорогу продолжают восстанавливать. Движение по ней тоже откроют в ближайшее время.

Мощный ливень обрушился на подмосковную Рузу 8 июля. Обильные осадки привели к прорыву дамбы, разрушению двух дорог и подтоплению жилых домов. Коммунальщики сразу же приступили к восстановительным работам.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что участок Волоколамского шоссе планируют открыть через сутки. Но работы на дороге удалось завершить даже раньше намеченного срока. Сейчас в округе устраняют остальные последствия непогоды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь всем жильцам пострадавших домов.