Видео с унесенным водой домом в Рузе стало вирусным. Хозяин постройки рассказал о последствиях потопа

Видео с потопом в Рузском городском округе с комментарием: «Илюхин дом ушел, уплыл» — разошлось по Сети. «360» нашел владельца пострадавшего жилья, казака Илью, который рассказал подробности случившегося. Он отметил, что успел эвакуировать семью до сноса дома и увез на дачу к теще. К моменту прихода большой воды он успел вернуться.

«Я как раз увидел этот момент, когда волна прибыла и начала сносить мой дом. Он стоял вот здесь, на фундаменте. Его развернуло на 90 градусов и отнесло метров на 15−20», — поделился он.

Илья пояснил, что остатки досок, которые оказались на его участке, — это прилетело с соседних огородов. Вода принесла даже старый автомобиль УАЗ. В самом доме все оказалось затоплено.

«Там у меня ламинат был постелен светлый, что-то попадало, все в грязи», — оценил Илья обстановку внутри, заглянув в окно.

Он пояснил, что дом состоит из двух частей: бревенчатой части порядка 100 лет. Бывшие хозяева восстановили ее из сгоревшего остова и сделали пристройку. В этом году Илья утеплил новую часть дома и провел отопление.

«Эта часть холодной была раньше, я перестроил, фундамент укрепил. Хотел в этом году обшить утеплителем, зашить сайдингом, но, к сожалению, не успел», — поделился он.

По словам Ильи, вместе с остальными казаками он дежурит. Охраняет улицу от мародеров и просто любопытных людей. Уже были попытки неизвестных людей проникнуть в дома, но хулиганов прогнали. Пообщался Илья и с властями городского округа.

«Глава пообещал не просто разобраться, а именно помочь всем пострадавшим на наших улицах. И сказал, что губернатор держит на контроле этот вопрос и тоже пообещал обязательно помочь», — пояснил он.

Минувшие два дня Московская область была во власти непогоды. На регион обрушились ливни и ураган. Большого напора воды не выдержала одна дамба, в итоге по улицам пошли потоки. По словам местных жителей, для протока скопившейся воды в дамбе заложили только одну трубу, но большое количество осадков увеличило объем воды и размыло насыпь. В итоге образовалась сель из воды и песка.

С места эвакуировали 52 человека, в том числе семерых детей. Их разместили в пансионате «Бабаево». Но к вечеру среды там остались только пятеро, остальные уехали к родственникам.

Тогда же, во время прокладки обводного канала, произошел подмыв технической насыпи и вода снова пошла к участкам и домам жителям. В результате затоплены оказались 29 домов, а два деревянных здания унесло вообще. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации и создали штаб для ликвидации последствий.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, дорожных и коммунальных служб. Они расчищают проезжую часть и обочины. Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что на восстановление дороги понадобятся сутки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для жизни людей опасности нет. Он пообещал помочь всем жителям, чьи дома пострадали, и потребовал быстрее восстановить дамбу и дороги.