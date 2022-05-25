Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу. Он был осужден на один год и два месяца колонии общего режима по делу о крупном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

В пресс-службе суда сообщили, что приговор блогеру был изменен только в части длительности запрета на управление транспортными средствами. Этот запрет с трех лет сократили до 2,6 года.

В остальном приговор оставили без изменения. Решение отправить блогера в колонию 21 марта вынес Пресненский суд Москвы. Из-за ДТП, которое спровоцировал блогер, одна из пострадавших, Мария Артемова, впала в кому.

Бил признал вину, раскаялся и полностью оплатил лечение женщине. Сумма составила почти 11 миллионов рублей. Каждый месяц он обязался платить ей по 250 тысяч рублей до полного выздоровления. На это обращали внимание защитники Била, когда обжаловали приговор, надеясь, что срок заменят на условный. Артемова тоже просила суд отнестись к Билу со снисхождением, признавшись, что простила его.