Защита Эдварда Била попросила суд дать блогеру условный срок

Защитник Эдварда Била Александр Никитин обжаловал приговор блогеру. Апелляционная жалоба поступила в Пресненский районный суд Москвы.

Защитник попросил изменить приговор и назначить Билу условное наказание, сообщили «360» в суде. Один из адвокатов блогера, Сергей Жорин, подтвердил, что жалоба подана. Защита хочет, чтобы приговор от 21 марта был отменен, потому что он, по ее мнению, не соответствует закону, а также не отвечает интересам потерпевшей стороны.

«Не является секретом, что в ходе следствия и судебного разбирательства было примирение между Билом и потерпевшей, в рамках которого было подписано соглашение. Оно конфиденциальное, но я могу сказать, что Бил взял на себя обязательство обеспечивать полное лечение потерпевшей до ее полного восстановления. Лечение дорогостоящее и, к сожалению, длительное», — отметил собеседник «360».

Жорин подчеркнул, что нахождение Била под стражей ставит под угрозу возможность выполнения им взятых финансовых обязательств, а потерпевшая из-за этого оказывается в затруднительном положении. Ей такой приговор невыгоден тоже.

«Бил искренне раскаялся, она его искренне простила. Кроме того, на нем [лежат] определенные финансовые обязательства. Этот приговор ставит под угрозу их исполнение», — добавил юрист.

С учетом этих факторов сторона защиты настаивает на том, чтобы приговор Билу отменили и дали ему условный срок.

Пресненский суд Москвы 21 марта назначил блогеру год и два месяца в колонии общего режима за ДТП в центре Москвы в апреле 2020 года. Тогда он спровоцировал аварию на Садовом кольце, в результате одна из пострадавших, Мария Артемова, впала в кому.

Блогер признал вину, раскаялся и полностью оплатил лечение Артемовой. Сумма составила почти 11 миллионов рублей. Ежемесячно он продолжает выплачивать ей по 250 тысяч рублей до выздоровления. Артемова и ее адвокат были против реального срока и просили суд со снисхождением отнестись к Билу.