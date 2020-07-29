«Если нет сведений относительно местонахождения адвоката или уважительности его неявки на процесс, то судебное разбирательство невозможно без самого главного участника судопроизводства — защитника. Потому что право на защиту будет утрачено. Поэтому требуется обязательное присутствие в зале судебного заседания адвоката, который представляет интересы Ефремова. Видимо, Пашаев для того, чтобы были основания для отложения судебного разбирательства, просто не явился в процесс» — отметил Маршани.

Он также добавил, что Пашаев мог заранее подавать ходатайство об отложении слушания, которое может быть оглашено в ходе судебного разбирательства.

«Сейчас преждевременно делать какие-то выводы. Но в любом случае эта стратегия адвоката, которая направлена, видимо, на отложения судебного процесса. Возможно, Пашаев заболел или есть какие-то другие причины. Ведь адвокат живой человек и может произойти все, что угодно», — отметил собеседник.

При этом Маршани объяснил, что «тянуть время» Пашаев не может. Иначе Ефремову по решению суда будет назначен бесплатный защитник.

«Причины, по которым адвокат откладывает процесс, напрямую связаны с его внутренней стратегией. Они могут быть разные», — добавил адвокат. Кроме этого, действия Пашаева могут быть частью его тактики.

«Да, возможно он это делает намерено. Но мы можем сейчас только гадать и строить версии. По сути дела, сегодня от Пашаева зависит очень много, потому что процесс провести без его участия невозможно», — сказал Маршани.

В итоге по решению суда заседание было перенесено на четверг из-за отсутствия Пашаева.