Актера Михаила Ефремова привезли на первое заседание суда по делу об аварии, в которой погиб человек. Заседание будет проходить в Пресненском суде Москвы.

На 29 июля назначено предварительное слушание по делу Михаила Ефремова. Он появился у здания суда в маске и кепке, на вопросы журналистов не отвечал.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме с участием сторон.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер собирается молчать на первом заседании. Он уже объяснил своему подзащитному, как себя вести в суде. Также Пашаев добавил, что Ефремов «устал от всего», хочет побыстрее закончить с судом и готов к любому приговору. Актер все еще тяжело переживает случившееся.

Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы 8 августа. В результате аварии погиб водитель фургона, в который врезалась машина актера. По данным экспертизы, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против актера возбудили уголовное дело. Если его признают виновным, Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.