Общество 12 мая 2023, 14:53 Прибежище анонимных негодяев. Использование даркнета предложили признать незаконным в России Депутат Горелкин обсудил с юристами возможность признать использование даркнета незаконным Unsplash

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Возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью обсудил с юристами депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я обсуждаю с юристами как один из вариантов признать использование даркнета незаконной деятельностью», — сказал он в опубликованном видео.

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По словам Горелкина, даркнет собирает анонимных негодяев, где нечего делать законопослушному гражданину.

В середине ноября 2022 года стало известно, что международные платежи российских предпринимателей ушли в даркнет. За крупный процент от суммы платежа они переводят деньги от российских покупателей и продавцов иностранным партнерам.

В начале апреля депутат Горелкин предложил использовать Twitter для разъяснения российской позиции. Он отметил, что если эта соцсеть будет нейтральной, то руководство страны может возобновить в ней работу.