Власть 10 апреля 2023, 10:38 Депутат предложил использовать Twitter для разъяснения российской позиции Депутат Горелкин предложил использовать платформу Twitter для разъяснения позиции России Unsplash

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Платформа Twitter может вновь оказаться удобной площадкой для объяснения западному сообществу точки зрения российских властей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что владелец Twitter Илон Маск вернул доступ к профилям российских ведомств. Однако многие из них пока не собираются вновь вести свои страницы, ведь платформа все еще заблокирована в России.

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«Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая политику нового руководства [соцсети]. <...> Для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», — написал он.

Горелкин считает, что если социальная сеть будет нейтральной, то российскому руководству можно возобновить в ней работу. Генпрокуратура РФ 24 февраля 2022 года ограничила доступ к Twitter на территории страны. Сообщения о возможном снятии блокировки появлялась в декабре 2022 года, но не подтвердились.