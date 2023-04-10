10 апреля 2023, 10:38
Депутат предложил использовать Twitter для разъяснения российской позиции
Депутат Горелкин предложил использовать платформу Twitter для разъяснения позиции России
Платформа Twitter может вновь оказаться удобной площадкой для объяснения западному сообществу точки зрения российских властей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что владелец Twitter Илон Маск вернул доступ к профилям российских ведомств. Однако многие из них пока не собираются вновь вести свои страницы, ведь платформа все еще заблокирована в России.
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«Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая политику нового руководства [соцсети]. <...> Для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», — написал он.
Горелкин считает, что если социальная сеть будет нейтральной, то российскому руководству можно возобновить в ней работу. Генпрокуратура РФ 24 февраля 2022 года ограничила доступ к Twitter на территории страны. Сообщения о возможном снятии блокировки появлялась в декабре 2022 года, но не подтвердились.
Госдума РФ
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