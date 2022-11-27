Деньги 27 ноября 2022, 15:33 Международные платежи российского бизнеса ушли в даркнет. Это дорого и опасно, но риск того стоит Экономист Кульбака перечислил риски для бизнеса от транзакций через даркнет РИА «Новости»

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Введение санкций против ряда российских банков, уход международных платежных систем Visa и Mastercard привели к тому, что малые и средние предприниматели начали обращаться к посредникам в даркнете. За крупный процент от суммы платежа они переводят деньги от российских покупателей и продавцов иностранным партнерам. Риски у этой схемы достаточно большие. Шанс нарваться на мошенника вместо посредника выше, чем попасть под колпак государства за незаконное перечисление денег.

Серые транзакции

Об увеличившемся в даркнете числе объявлений о помощи в международных транзакциях при оплате покупок и сделок из-за границы в Россию и наоборот сообщила газета «Коммерсант».

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Согласно представленной схеме, получатель денег находит посредника и в анонимном мессенджере договаривается о деталях сделки. Средняя сумма таких переводов составляет до 100 тысяч рублей, что соответствует цене среднего контракта малого или среднего предпринимателя. Оплачивать можно как криптовалютой, так и обычными деньгами.

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Процент, который получает посредник, может достигать от 20 до 50% от суммы перевода. Но бизнес готов идти на такие издержки, а покупатели согласны на возросшие цены.

Легальные способы провести международные переводы для россиян еще остались. Но сложностей с ними сейчас намного больше, чем ранее, отметили экономические эксперты в беседе с «360».

Бизнес на доверии

Количество легальных способов международных транзакций в России сократилось, а те, что остались, также вызывают головную боль у получателей денег, отметил в беседе с «360» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

В качестве примера он привел ситуацию в представительстве одной из иностранных компаний, где выплату зарплат затягивают на несколько месяцев из-за того, что все поступающие в Россию платежи задерживают банки.

«Это обычные платежи с назначением, которые всегда спокойно проходили. Ну и в обратную сторону тоже такая ситуация, если вы что-то купить хотите, что-то завезти. Поэтому здесь ничего удивительного: когда легальные способы сокращаются, приходится прибегать к не очень понятным схемам», — отметил Адамидов.

Риски остаться без товара и без денег при участии в сделке посредника есть как у покупателя, так и у продавца. Фактически, по словам эксперта, вся система переводов в этом случае строится на доверии.

Адамидов напомнил, что подобная практика до сих пор сохранилась в странах Среднего Востока. Она называется хавала. Когда отправитель денег передает их проводнику транзакции в одной стране и сообщает данные получателя, а тот передает эти данные своим партнерам, и получателю уже на месте выдают такую же сумму.

«Там этим занимаются целые династии, поэтому в случае обмана это конец семейного бизнеса. Они занимаются этим с древних времен и вырабатывали этот процесс веками. У нас династии хаваларов еще не возникло», — подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, способы отказаться от услуг посредников есть. Часть крупного бизнеса сохранила устоявшиеся каналы связи с зарубежными партнерами. Средним предпринимателям можно попроситься в эту схему. Второй вариант — работающие азиатские банки, но для многих сложно к ним обратиться из-за удаленности.

Плата за риск

Чем с большим количеством проблем столкнутся предприниматели при перечислении денег за границу, тем большее количество альтернативных схем для транзакций появится, заявил экономист и аналитик Николай Кульбака.

В беседе с «360» эксперт пояснил, что предприниматели ищут выходы для сохранения экспорта и импорта в условиях введенных против России санкций. Схемы перечисления денег и каналы для поставки товаров станут постоянно меняться. Остановка международной торговли опасна для экономики страны.

Появление таких схем — это реакция на санкции. Поэтому бизнес пытается найти альтернативные пути. Комиссию продавцов они отработают за счет повышения цен, что в конечном счете скажется на кошельке покупателей Николай Кульбака экономист, аналитик.

Отвечая на вопрос о рисках для предпринимателей со стороны государства, эксперт заявил, что власти смягчат свое отношение к подобным сделкам, чтобы не останавливать международную торговлю.

«Наверняка будут какие-то точечные посадки, будут проблемы. Но в целом на это постараются закрыть глаза», — добавил Кульбака.

Единственное, что грозит покупателям и продавцам, — это мошенники, которые всеми путями попытаются урвать свой кусок обманом. Но даже из этой ситуации найдется выход. Участники сделок сохранят контакты посредников, которые проявили себя честно. Путем сарафанного радио появятся списки мошенников. Поэтому процент, который платят покупатели и продавцы, — это плата за риск и гарантию, что сделка состоится.