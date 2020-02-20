Приамурские водители попали в больницу после доставки грузов из Китая

Из-за нехватки овощей российские водители начали сами ездить за товаром в Китай. После очередного возвращения у двоих мужчин была высокая температура. Их отправили в одну из благовещенских больниц. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

«18 февраля два водителя, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска Поярково, при обязательном санитарном контрольном осмотре были выявлены с повышением температуры и признаками респираторной инфекции», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства Амурской области.

Мужчин доставили в инфекционную больницу в Благовещенске. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. У водителей взяли все необходимые анализы и отправили для изучения в Новосибирск.

Курганова отметила, что ситуация штатная. Если на пунктах пропуска выявляют заболевших, то их в обязательном порядке госпитализируют.

Распространение коронавируса привело к тому, что власти закрыли доставку грузов из Китая в Приамурье. После этого в магазинах взлетели цены на овощи. Грузоперевозки снова разрешили 7 февраля, но с ограничениями. За товаром можно было ездить только три часа в день, поэтому за фруктами и овощами россияне отправляются на собственных автомобилях.

Число жертв коронавируса продолжает расти. По последним данным, от инфекции погибли 2118 пациентов. Заразившихся насчитывается более 74 тысяч человек. Главное о коронавирусе на 20 февраля можно узнать из материала «360».