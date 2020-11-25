МВД опубликовало список нарушений для аннулирования результатов экзамена на права
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на новый административный регламент МВД, отменить результаты экзаменов могут, если испытуемый подделал паспорт, медицинскую справку или квитанцию об оплате госпошлины. В списке значится и нарушение правил проведения испытаний.
Решение об отмене результатов экзамена будет принимать сотрудник профильного подразделения после проверки. Эти сведения потом занесут в информационную систему Госавтоинспекции.
В министерстве решили сократить число грубых ошибок во время экзамена, после которых испытания прекращают, с 17 до 15. Этот перечень пополнили «использование телефона или иного средства связи во время движения» и «непристегнутый ремень безопасности». Вторая ошибка раньше грубой не считалась. Систему оценок сохранили в прежнем виде. Достаточно будет совершить единственное грубое нарушение, чтобы экзамен автоматически прекратили.
Нововведения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.