МВД опубликовало список нарушений для аннулирования результатов экзамена на права

Аннулировать результаты экзаменов на водительские права теперь будут по определенному перечню нарушений. Среди них жалоба кандидата и подделка документов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на новый административный регламент МВД, отменить результаты экзаменов могут, если испытуемый подделал паспорт, медицинскую справку или квитанцию об оплате госпошлины. В списке значится и нарушение правил проведения испытаний.

Решение об отмене результатов экзамена будет принимать сотрудник профильного подразделения после проверки. Эти сведения потом занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

В министерстве решили сократить число грубых ошибок во время экзамена, после которых испытания прекращают, с 17 до 15. Этот перечень пополнили «использование телефона или иного средства связи во время движения» и «непристегнутый ремень безопасности». Вторая ошибка раньше грубой не считалась. Систему оценок сохранили в прежнем виде. Достаточно будет совершить единственное грубое нарушение, чтобы экзамен автоматически прекратили.

Нововведения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.