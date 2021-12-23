Путин объяснил фразой из анекдота отказ брать Мишустина в тайгу

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему не берет с собой в поездки по тайге премьер-министра Михаила Мишустина. Глава государства предложил вспомнить старый еврейский анекдот, который заканчивался словами: «А кто в лавке останется?». Об этом он заявил во время проходящей в Москве пресс-конференции.

Президент отметил, что Мишустин всегда находится на связи и предупреждает, если отправляется в какую-то поездку.

«Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, он звонит ставит меня в известность, говорит, что поедет туда. Он всегда на связи», — подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос о частых поездках в Сибирь, российский лидер отметил, что это уже часть его жизни, а сам географический регион и его жителей он назвал уникальными.

«Я езжу в Сибирь с начала 2000-х годов. Это уже часть моей жизни. Меня спрашивали, где бы вы хотели жить — в Петербурге, Москве. В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди», — признался Путин.

Он подчеркнул, что сибиряки — это золотой фонд России по ценностям и моральным качествам. При этом глава государства отметил, что люди встречаются разные, но он имеет в виду общее впечатление от посещения Сибири.