Президент Татарстана опубликовал мем с самим собой

«Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», — подписано фото.

Кроме того, Минниханов поздравил подписчиков с Днем студента.

Источник фото: страница во «Вконтакте» президента Рустама Минниханова

На фото глава республики изображен со своим предшественником — первым президентом республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает ему и жестикулирует. Пост набрал более тысячи лайков и получил почти несколько сотен репостов.

В понедельник с Татьяниным днем студентов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пожелал молодым людям дерзать, мечтать, совершать открытия и строить планы. Губернатор также отметил, что в высших учебных заведениях Подмосковья учатся почти 100 тысяч студентов. В области города по-разному отметили День студента. В частности, в Одинцове в честь праздника устроили соревнования для бегунов.