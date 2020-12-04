Татарстан объявил 31 декабря выходным днем

Правда, отработать придется в субботу, 26 декабря. Такое распоряжение вынес президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря», — говорится в сообщении.

Речь идет о представителях исполнительной власти и о других госслужащих, отметило радио «Комсомольская правда». Пока не понятно, распространяется ли распоряжение на жителей Татарстана, работающих в частном секторе экономики.

Ранее лидер «Трезвой России» и член Общественной палаты Султан Хамзаев призвал губернаторов освободить россиян от работы в последний день года. По его словам, данную идею поддерживает большинство соотечественников, потому что они хотели бы остаться в этот день дома с родными.

Предложение уже поддержали Белгородская, Владимирская и Курская области, Ставропольский край, Крым.