«Дерзайте, мечтайте, стройте планы!» Андрей Воробьев поздравил студентов с Татьяниным днем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов с Татьяниным днем. Он отметил, что в Московской области в высших учебных заведениях учатся почти 100 тысяч ребят.

«Сегодня Татьянин день, День российского студенчества. И я хочу поздравить всех наших студентов — у нас их почти 100 тысяч, и конечно, их преподавателей и наставников! К сожалению, эта часть жизни пролетает быстро. Но именно в это время мы успеваем много: повзрослеть, получить профессию, завести друзей», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что именно в 18-29 лет многие мечтают изменить мир и добиться успеха.

«Я хочу вам пожелать сохранить это состояние души на всю жизнь. Дерзайте, мечтайте, стройте планы, совершайте открытия! В нашей стране и особенно у нас — в столичном регионе — для молодых профессионалов сегодня многие дороги открыты», — пожелал губернатор Подмосковья, добавив, что хочет только успехов для студентов в их добрых начинаниях.

В Подмосковье по-разному отметили День студента. В Одинцове в честь праздника устроили соревнования для бегунов — их провели в парке культуры, спорта и отдыха. Для участников подготовили разные дистанции — бегать пришли не только студенты.

В Дубне в праздновании Дня студента участвовали осел и мини-пони. По легенде, с помощью первого можно проверит, сдаст ли студент экзамены легко, или придется зубрить все билеты: если ослик поцеловал протянутую зачетку, то все пройдет просто, а если попытался съесть — лучше поскорее начинать учить, чтобы потом не пришлось идти на пересдачу. Кроме того, для студентов подготовили множество развлечений, в числе которых футбол и гиревой спорт.