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    27 января 2021, 17:24

    Преподаватель РАНХиГС, отрицавший холокост, остался без работы

    Анастасия Калинина

    РАНХиГС прекратила сотрудничество с преподавателем Владимиром Матвеевым, который заявил на вебинаре, что уничтожение евреев было не таким уж и массовым. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу академии.
    Преподаватель РАНХиГС, отрицавший холокост, остался без работы

    «Опубликованные высказывания В. В. Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. <…> Руководство института считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС», — сообщили в пресс-службе.

    Представители академии отметили, что участие Владимира Матвеева в вебинаре, организованном для педагогов по теме «Подготовка уроков памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица», было его личной инициативой. А с институтом это не обсуждалось.

    На вебинаре преподаватель заявил, что нет никаких доказательств того, что в нацистских концлагерях было уничтожено порядка шести миллионов евреев, а газ в камерах якобы использовался для дезинфекции, а не для казни.

    Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в беседе с «360» сообщил, что считает озвученную теорию Матвеева «обычным шизоидным конспирологическим бредом» и призвал не оспаривать мнение преподавателя всерьез.