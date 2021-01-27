Преподаватель РАНХиГС, отрицавший холокост, остался без работы

«Опубликованные высказывания В. В. Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. <…> Руководство института считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС», — сообщили в пресс-службе.

Представители академии отметили, что участие Владимира Матвеева в вебинаре, организованном для педагогов по теме «Подготовка уроков памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица», было его личной инициативой. А с институтом это не обсуждалось.

На вебинаре преподаватель заявил, что нет никаких доказательств того, что в нацистских концлагерях было уничтожено порядка шести миллионов евреев, а газ в камерах якобы использовался для дезинфекции, а не для казни.

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в беседе с «360» сообщил, что считает озвученную теорию Матвеева «обычным шизоидным конспирологическим бредом» и призвал не оспаривать мнение преподавателя всерьез.