Невежество плодит холокост-диссидентов. Антисемиты оправдывали нацистов после войны и продолжают сейчас

Накануне Дня памяти жертв холокоста петербургский доцент заявил на вебинаре для учителей, что массового уничтожения евреев в нацистской Германии не было. Ревизионистов холокоста много во всем мире, в некоторых странах с ними активно борются. Однако теория заговора все равно продолжает жить.

С каждым годом в мире становится все больше отрицателей холокоста: эти люди, которых также называют ревизионистами, утверждают, что холокоста не было в том виде, в котором его представляет официальная история. Чаще всего такие люди оспаривают три главных факта о холокосте: число жертв, использование газовых камер и целенаправленность политики Третьего Рейха на уничтожение евреев.

Есть такие люди и в России. Накануне Дня памяти жертв холокоста сотрудник РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев заявил учителям, для которых проводил вебинар, что «холокоста не было». Он объяснил, что, по его мнению, нет никаких доказательств того, что в нацистских концлагерях было уничтожено порядка шести миллионов евреев, а газ в камерах якобы использовался для дезинфекции, а не для казни.

Откуда взялось отрицание холокоста?

Возникла такая историческая ересь сразу после войны, рассказал «360» вице-президент фонда «Холокост» Илья Альтман. По его словам, иногда ревизионизм, попытка пересмотреть значение холокоста для истории, оправдывали тем, что от рук нацистских преступников пострадали не только евреи, но и десятки тысяч людей других национальностей.

Но, отрицая геноцид евреев и основываясь на таких аргументах, уверен историк, хорошего добиться сложно.

Не бывает геноцида против одного народа, геноцид всегда против всех. Это важный урок холокоста, с этим мы идем в школы, чтобы воспитывать межнациональное согласие, показывать на примере праведников народов мира, чем рисковали люди. И что у человека всегда есть выбор Илья Альтман.

Некоторые объясняют отрицание холокоста попыткой реабилитировать нацистских преступников, объяснил «360» Илья Альтман. Играет свою роль и антисемитизм, причем он не всегда находит топорный, как отрицание, путь.

«В СССР в 70-е годы существовала значительная антисемитская литература, хотя сам факт уничтожения евреев там не отрицался, виноваты якобы были сами евреи», — рассказал Альтман.

Другие, уверен историк, используют политику отрицания холокоста для дискредитации Израиля как государства.

Формула невежества

Исторические факты, которые отрицаются холокост-диссидентами, хорошо известны и документально подтверждены. Архивные документы, в том числе и планы построения лагерей смерти, крематориев и газовых камер, давно рассекречены и доступны не только историкам. Отрицатели же делают ставку на то, что рыться в архивах большинство не станет — и поверит им на слово.

«Оспаривается сам факт существования лагеря смерти Аушвиц, который освобождала Красная армия, то есть зачеркивается подвиг 25 тысяч наших солдат и офицеров, зачеркивается подвиг праведников народов мира, которые рискуя своей жизнью прятали своих соседей евреев», — объяснил Альтман.

Сами отрицатели зачастую убеждены, что история холокоста существует исключительно ради «вымогательства» денег у Германии, как у ответственной за преступления стороны. При этом никаких реальных доказательств отрицатели привести не могут. Альтман отметил, что подобные идеи распространяются из-за невежества.

Причем после того, как стало широко известно о холокост-диссиденте Матвееве, который еще и преподает в двух российских университетах, им заинтересовалось сетевое сообщество «Диссернет», где профессиональные ученые, активисты, журналисты и волонтеры ищут документальные подтверждения научным степеням различных медийных персон и проверяют их работы на плагиат.

Глава «Диссернета» заявил, что в базах Российской государственной библиотеки имени Ленина, равно как и в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, следов диссертации Матвеева нет. Хотя при получении научной степени и защите диссертации исследователи обязаны предоставлять библиотекам хотя бы автореферат.