Петербургский ученый заявил, что Холокоста не было. Ответную бурю гнева он окрестил «гибридной войной»

Сотрудник РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев на вебинаре для педагогов Ленинградской области назвал Холокост мифом. Власти региона оправдались за выступление профессора, назвав его «частным мнением». Имеет ли оно право на существование — в материале «360».

Скандал разразился после вебинара «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица». Организатором мероприятия выступил, уточнило РИА «Новости», Ленинградский институт развития образования. Одно из направлений его деятельности — повышение квалификации учителей.

Реплики Матвеева привел Теlеgrаm-канал «Нечаянная радость». Ученый заявил, что «нет никаких абсолютно архивных данных, что было уничтожено шесть миллионов в концлагерях». Он подтвердил обнаружение солдатами Красной Армии печей для сжигания в концентрационных лагерях. Людей в них, уточнил Матвеев, не отправляли. И газовых камер по уничтожению якобы не было вовсе, поскольку «газ использовался для дезинфекции».

«Частное мнение»

Неоднозначное заявление Владимира Матвеева власти Ленинградской области назвали «частным мнением на тему Холокоста». И заметили, что «участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора».

«Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров», — заявил официальный Telegram-канал региона.

Реакция еврейского сообщества

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в беседе с «360» подчеркнул, что высказывание петербургского профессора нельзя считать исключительно «частным мнением». Во-первых, ученый высказал его «в рамках вполне себе официальных мероприятий департамента образования Ленинградской области».

«Кроме того, такое „частное мнение“ попадает под уголовную статью», — заметил Горин.

Озвученную сотрудником РАНХиГС и СПбГЭУ теорию он отнес к «обычному шизоидному конспирологическому бреду» и призвал не оспаривать мнение Матвеева всерьез. Представитель Федерации еврейских общин напомнил о существовании академических учреждений, в том числе Международного института по изучению истории Холокоста и Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. Последний является национальным американским институтом по документации, изучению и толкованию истории Холокоста и служит мемориалом миллионам уничтоженных нацистами людей.

«Там не только хранятся имена — на сегодняшний момент больше четырех миллионов имен жертв Холокоста собрано, — но и бесчисленные свидетельства, предъявленные в том числе в рамках международных судов», — заметил Борух Горин.

Сам факт Холокоста настолько изучен, осужден, доказан и так далее, что заявлять такие вещи может только человек психически нездоровый Борух Горин Федерация еврейских общин РФ.

Отвергающему существования Освенцима, только на территории которого уничтожили «треть всех жертв Холокоста», в Федерации еврейских общин посоветовали посетить польский мемориал и поговорить с исследователями.

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«Не стоило бы обращать на это такое внимание, особенно в эпоху различных теорий в интернете. Если бы это не было в рамках официальных мероприятий, посвященных Дню освобождения Освенцима, Дню памяти жертв Холокоста. Настолько абсурдно, дико и возмутительно, что это не должно остаться без последствий», — заключил Горин, заявив о необходимости «резкой и безусловной реакции».

Объяснения профессора

Сам Владимир Матвеев в разговоре с «360» посоветовал подходить к изучению всех вопросов системно и заявил, что как гражданин РФ «должен соблюдать законы и Конституцию».

«На 27 января выпадают две даты. Первая была учреждена очень давно — в 1995 году. День воинской славы РФ, приобщен к полному снятию блокады Ленинграда. Через 10 лет Генассамблея ООН ввела другую дату — День памяти жертв Холокоста. Давайте определим, какие даты мы должны отмечать», — предложил ученый. Он также заметил, что касающаяся памяти жертв Холокоста дата была «идеей объединения не евреев, а иудеев».

«Еврейской нации как такового понятия вообще не существует. <…> Я привожу, с одной стороны, архивные данные Германии, с другой — архивные данные СССР, которые сначала были засекречены. <…> Ни в каких архивных данных не существует подтверждения уничтожения шести миллионов именно евреев. Не существует никаких могильников, где были бы захоронены шесть миллионов», — подчеркнул Матвеев.

Растиражированные СМИ цитаты из своего выступления профессор назвал «элементами гибридной войны». Аудиторию он призвал положиться на интеллект, чтобы разобраться в случившемся.

У Владимира Матвеева за плечами более 30 лет педагогической работы. По информации Санкт-Петербургского государственного экономического университета, он является полковником в отставке и доцентом. У Матвеева есть ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Профессор является членом Академий военных наук и геополитических проблем. В вузе он преподает внешнюю политику стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.