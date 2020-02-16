Премьер-министр Чехии раскритиковал название своей страны. Виновата Чечня

Премьер-министр Андрей Бабиш высказался против названия своей страны в ООН. По его мнению, Чехия по-английски выглядит слишком похоже на Чечню.

«В этом случае будут путать Чехию и Чечню, я не знаю. Мне это не нравится. Мы — Чешская Республика. Мы — чехи. И я не знаю, кому пришла такая глупая идея. Сумасшедшая», — цитирует Бабиш The Wall Street Journal.

Официально Чехия, или Czechia, появилась в 2016 году. Это второе название для Чешской республики. Тогда, видимо, президента Милоша Земана, премьер-министра Богуслава Соботку и обе палаты парламента не смутило сходство с Чечней.

Российская республика на английском пишется Chechnya — не так уж и похоже. Зато, если попробовать произнести два слова, разница будет уже не столь очевидной.

На самом деле, Чехия не такое уж новое название. Оно встречалось в текстах еще XVII века, а в прошлом столетии его активно использовали, когда речь шла именно об этой части Чехословакии. Теперь же название перестало нравиться новым властям.

Будут ли переименовывать Чехию, неизвестно. Но мир знал уже подобный случай: королевство Свазиленд в 2018 году превратилось в Эсватини. А все потому, что на английском слишком напоминало Швейцарию — Swaziland и Switzerland.

Может быть, чтобы бесконечно не переименовывать страны, ООН перейти на кириллицу?