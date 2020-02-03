Чешские археологи нашли колодец возрастом 7 тысяч лет

Артефакт нашли в 2018 году при строительстве автомагистрали неподалеку от города Остров.

Археологи изучили годичные кольца бревен, из которых построили колодец, и выяснили его возраст. Стволы срубили в 5 255 и 5 256 годах до нашей эры.

Археологи отметили, что древесина хорошо сохранилась, несмотря на постоянный контакт с водой. На ней сохранились следы шлифовки каменными орудиями.

«Мы и понятия не имели, что первые земледельцы, имевшие только примитивные орудия труда из камня, кости, рога или дерева, могли обрабатывать поверхность срубленных стволов с такой точностью», — признались археологи.

Внутренняя часть колодца была заполнена грязью, но ученые смогли найти в ней керамические фрагменты эпохи раннего неолита.

По словам археологов, этот колодец может оказаться древнейшим из найденных в мире деревянных предметов. Пока рекорд не подтвердили официально. В Европе есть около 40 подобных сооружений этого периода. Колодец в селе Тисакюрт датировали примерно 5 600 — 5 400 годами до нашей эры.