Мы остались не только без Голландии. Эти страны заставили нас учить свои новые названия

Нидерланды официально отказались от названия Голландия. Страна решила формировать единый бренд, который не может быть голландским, ведь так называются лишь две из 12 провинций. Многим придется теперь привыкать к нидерландскому сыру и языку, но такие «неудобства» возникают не в первый и уж точно не в последний раз. «360» вспомнил, какие страны меняли название в не столь далеком прошлом.

Северная Македония

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Совсем недавний пример — Республика Северная Македония, которая получила указание, что она северная 12 февраля 2019 года. Изменения стали следствием соглашения с Грецией от 17 июня 2018 года, которое вступило в силу через год.

Спор был вызван тем, что в составе Греции есть провинция с названием Македония. Афины считали, что, если республика сохранит такое название, она сможет в будущем предъявить территориальные претензии на северную область Греции. Изначально Греция настаивала на том, что страна вообще не может использовать слово «Македония» в названии. В ходе кульминации конфликта в 1990-е Греция даже вводила торговое эмбарго, а потом блокировала попытки Македонии стать членом Евросоюза и НАТО.

В 2018 году вопрос о переименовании был поставлен Македонией на референдуме, оно было одобрено 94,18% проголосовавших.

Королевство Эсватини

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Эсватини до 2018 года называлось королевство Свазиленд. Решение о переименовании король Свазиленда Мсвати III принял весной 2018-го. По его словам, из-за прежнего названия государство Южной Африки часто путали со Швейцарией. Путаница возникала из-за наименований стран на английском: Swaziland и Switzerland.

Королевство Эсватини в переводе с языка свати означает «земля свази». До этого король употреблял это название, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, а также при открытии сессии парламента страны в 2014 году.

Кстати, правильнее писать страну вот так: eSwatini и эСватини соответственно.

Камбоджа

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Камбоджа меняла название несколько раз. До 1970 года страна называлась Королевство Камбоджа, затем ее переименовали в Кхмерскую республику, потом — в Демократическую Кампучию. В 1993 году в стране восстановилась монархия, и она снова получила название Королевство Камбоджа.

Название Камбоджа произошло из-за неправильного произношения жителями Запада слова Кампучия.

Кирибати

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Жители этих островов прославились не только тем, что здесь начинается новый день, а значит именно они встречают первыми Новый год.

Современное название было принято в 1979 году при обретении независимости. Раньше страну называли Острова Гилберта в честь британского капитана Томаса Гилберта, который впервые заметила острова в 1788 году.

Кирибати — это тоже острова Гилберта, но прочтенные на местном языке кирибати.

Намибия

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Современное название Намибия получила только в 1990 году, оно происходит от наименования самой старой пустыни в мире Намиб. В переводе с языка нама это означает «обширное место».

До обретения независимости Намибия сначала называлась Юго-Западная Африка Германии, а потом Юго-Западная Африка. Страну решили переименовать, чтобы избавиться от упоминания колониальной оккупации немцами и южноафриканцами.

Буркина-Фасо

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Эта бывшая французская колония раньше называлась Республикой Верхняя Вольта. Она была переименована в Буркина-Фасо в 1984 году. Название включает слова из двух государственных языков, которые переводятся как «честные люди» и «отечество».

Прежнее название отсылало к двум важнейшим рекам в стране Белая Вольта и Черная Вольта, которые сливаются и образуют реку Вольта. По международной традиции название страны передавалось на другие языки с переводом его первой части, из-за этого на всех языках оно выглядело совсем по-разному: на французском «От-Вольта», на английском Upper Volta, на испанском и итальянском Alto Volta. переименование позволило придать названию единый вид.

Иран

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Это переименование произошло чуть ли не век назад. Иран упоминался как Персия еще в греческих летописях: территория, на которой сейчас расположен современный Иран, была захвачена персами, которые основали Персидскую Империю. Однако такая интерпретация существовала только в языках и письменных источников Запада. Иран себя всегда называл Ираном.

Судя по всему, греки стали называть Иран Персией, перенеся на страну название исторической области Фарс (Парсуаш) на берегу Персидского залива. В 1935 году власти страны потребовали и всех остальных называть государство Ираном. В 1959 году, чтобы угодить тем, кто связывал персидское со славным прошлым страны, власти разрешили использовать оба названия: Иран и Персия. После этого решения противники успокоились, и сейчас, несмотря на официальное разрешение на два названия, все называют страну Ираном.