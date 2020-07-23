Представлены самые необычные вакансии в июле

Например, в студию 3D-печати в Москве требуется скульптор по миниатюрным композициям.

Многие вакансии относятся к сезонным работам. В Славянске-на-Кубани ищут работников для сбора черешни. За это потенциальным сотрудникам предлагают 45 тысяч рублей в месяц. А сборщики клубники нужны в Нижегородской области. За такую работу в полях будут платить до 70 тысяч рублей.

На время отпускного сезона в одну из гостиниц Ялты требуется матрос-спасатель с опытом работы от одного года. Сценарист по клиентскому опыту нужен в крупный российский банк в филиале Омска, написала «Свободная пресса».

В мае был составлен рейтинг самых востребованных профессий в России. Наиболее часто встречающейся вакансией оказалась вакансия врача, следом идут грузчики и водители. А некоторые жители Санкт-Петербурга рассказали, что готовы сменить имеющуюся профессию на рабочую специальность. Они хотят попробовать себя в роли повара и пекаря/кондитера, электрика и швеи.